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فنون ومشاهير

شاكيرا تتحضر لجولتها الخارجية.. وهكذا وصفتها

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:00
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شوقت المغنية الكولومبية شاكيرا جمهورها لجولتها العالمية المقبلة التي ستشمل 20 دولة حول العالم.

وقالت شاكيرا إن جولاتها العالمية في عام 2024 ستكون من العمر وستتضمن الكثير من الأغاني الجديدة، وأملت أن تكون أسعار التذاكر في متناول الجميع.
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 ومن المرتقب أن تشمل الجولة أكثر من 20 دولة عبر أميركا اللاتينية، وأميركا الشمالية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.

وفي المقابلة، تطرقت شاكيرا إلى علاقتها السابقة مع جيرارد بيكيه التي امتدت أكثر من 11 عاماً وانتهت العام الماضي قائلةً: "اعتقدت أنه سيبقى بجانبي للأبد، ولن يفرق بيننا إلا الموت".

وعبرت عن خيبة أملها بعد فشل العلاقة التي كانت تأمل بأن تحظى بحب إلى الأبد مثل والديها اللذين كرّسا حياتهما للعائلة أولاً.

وتابعت: "هذا ما أردته لنفسي ولأطفالي، لكن ذلك لم يحدث".

وأوضحت أنها كانت تكرّس حياتها له وللعائلة، لذلك كان "من الصعب جداً" عليها التركيز على مسيرتها الفنية أثناء وجودها في برشلونة.
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