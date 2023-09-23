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فنون ومشاهير

بعد أخبار عن علاقة حب تجمعها بالوليد الحلاني.. مذيعة الـ LBCI مايا أبو الحسن تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:56
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انتشرت شائعات في الأيام الأخيرة عن علاقة غرامية تجمع المذيعة مايا أبو الحسن والفنان الوليد الحلاني، الا ان الأخيرة نفت هذا الخبر في حديث صحافي.

وأكدت مايا أن لا علاقة خارجة عن المألوف تربطها بالحلاني.
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ومايا تشارك في تقديم برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI، وهي الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2022. (lbci)

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