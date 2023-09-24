بعد كارمن بصيبص.. "نظرة حب" تجمع زينة مكي وباسل خياط

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لم تعلن بعد شركة "صباح إخوان" عن قائمة أبطال مسلسلها الرمضاني "نظرة حب"، إخراج رشا شربتجي، وكتابة رافي وهبة، والذي سيجمع النجم السوري باسل خياط واللبنانية كارمن بصيبص.وتتجه الانظار نحو ثنائية النجم السوري وبطلة مسلسل "عروس بيروت"، وسينطلق التصوير خلال شهر تقريباً ليكون جاهزاً للسباق الرمضاني 2024. على أن يُعرض على شبكة mbc وتطبيق "شاهد".في هذا السياق، ذكرت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن شركة "صباح إخوان" تعاقدت مع الممثلة اللبنانية زينة مكي لتنضم إلى قائمة "نظرة حب". وستكشف الشركة المنتجة قريباً عن تعاقدها مع الممثلة اللبنانية التي باتت تطل في غالبية أعمالها في السنوات الأخيرة، على أن يتم تحديد الدور الذي ستطل به.يذكر أن مكي حضرت في مسلسل "النار بالنار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وجمع النجوم عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز وغيرهم. (فوشيا)