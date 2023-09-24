Advertisement

فنون ومشاهير

"اقول شكراً للحياة"... مارسيل خليفة يعلن انتهاءه من هذا العمل

Lebanon 24
24-09-2023 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1110464-638311631488290578.jpg
Doc-P-1110464-638311631488290578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان مارسيل خليفة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" المنشور الآتي:
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
صورة نادرة جداً لمارسيل خليفة في عُمر الطفولة.. شاهدوها!
lebanon 24
24/09/2023 19:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مارسيل خليفة يتعرض لاصابة؟.. ظهر بيد مكسورة وهذا ما كتبه (صورة)
lebanon 24
24/09/2023 19:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من توقيع نيقولا جبران.. هكذا أطلت هيلدا خليفة في الموريكس دور (صور)
lebanon 24
24/09/2023 19:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يصل إلى درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ (العربية)
lebanon 24
24/09/2023 19:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مارسيل

خليفة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:29 | 2023-09-24
10:17 | 2023-09-24
08:44 | 2023-09-24
07:15 | 2023-09-24
04:45 | 2023-09-24
03:22 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24