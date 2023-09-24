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فنون ومشاهير
"اقول شكراً للحياة"... مارسيل خليفة يعلن انتهاءه من هذا العمل
Lebanon 24
24-09-2023
|
07:32
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نشر الفنان مارسيل خليفة عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" المنشور الآتي:
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