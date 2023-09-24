بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!

احتفل نجم المصارعة الحرة السابق، هالك هوجان، بزفافه من مدربة اليوغا سكاي ديلي، بحضور بعض المقربين منه، يوم الجمعة الماضي، في ولاية فلوريدا.



وظهر في الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، هوجان واسمه الحقيقي تيري بوليا، مرتديًا بدلة سوداء، نسَّقها مع قميص أبيض وفيونكة سوداء، فيما لفَّ رأسه بعصابة للرأس باللون الأسود. وتزيَّنت ديلي بخاتم زفاف مرصع بالألماس يقدر سعره بنصف مليون دولار.

وكشف موقع TMZ الإخباري، أن أبناء هوجان وديلي تواجدوا في الحفل بمن فيهم الشخصية التلفزيونية نيك هوغان، إلا أن المغنية بروك هوغان لم تتمكن من الحضور؛ نظرًا لضيق الوقت.ويأتي زفاف الثنائي بعد أشهر من إعلان هوجان خطوبته من ديلي، البالغة من العمر 45 عامًا، أثناء إلقائه خطابًا في حفل زفاف صديقهما المشتركين، كورين نيميك وسابرينا نوفا.وقال هوجان في مقطع فيديو جرى حذفه فيما بعد: "لقد طلبت من سكاي أن تتزوجني، وكانت مجنونة بما يكفي لتقول نعم يا صديقي".وكان هوجان قد احتفل بعيد ميلاده بلقطة شقية جمعته بزوجته أثناء قفزهما على أريكة مخملية، وكتب: "70 عامًا أصغر من أي وقت مضى وأكثر سعادة من أي وقت مضى". (فوشيا)