للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تلجأ للقضاء لهذا السبب

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تقدم محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد "محمد الشاعر"، الذي يتولى إدارة حسابها في موقع "X"، أي تويتر سابقًا، وذلك بحجة استخدامه والتربّح منه دون إذن من الفنانة المصرية.وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 54407 لسنة 2023 وتقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم sherine abd-wahab وبداخلها حساب خاص بالأرباح ويتم استخدامه من خلال شخص واحد فقط هو "الأدمن" ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.الجدير ذكره أن المشكو في حقه محمد الشاعر، وبوصفه أدمن الصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قام بإنشاء "حساب للأعمال" وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه ألحق الضرر بالشاكية، واستغل الصفحة لصالحه وحوّل الأرباح، معتبرًا أن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة، ملتمًا بالتحقيق في القضية حفاظًا على كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.