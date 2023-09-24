Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تلجأ للقضاء لهذا السبب

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1110542-638311846699201656.jpg
Doc-P-1110542-638311846699201656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد "محمد الشاعر"، الذي يتولى إدارة حسابها في موقع "X"، أي تويتر سابقًا، وذلك بحجة استخدامه والتربّح منه دون إذن من الفنانة المصرية.
Advertisement

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 54407 لسنة 2023 وتقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم sherine abd-wahab وبداخلها حساب خاص بالأرباح ويتم استخدامه من خلال شخص واحد فقط هو "الأدمن" ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.
الجدير ذكره أن المشكو في حقه محمد الشاعر، وبوصفه أدمن الصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب، قام بإنشاء "حساب للأعمال" وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فان المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.
وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه ألحق الضرر بالشاكية، واستغل الصفحة لصالحه وحوّل الأرباح، معتبرًا أن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة، ملتمًا بالتحقيق في القضية حفاظًا على كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:28 | 2023-09-24
10:29 | 2023-09-24
10:17 | 2023-09-24
08:44 | 2023-09-24
07:32 | 2023-09-24
07:15 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24