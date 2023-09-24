الخلاف يتظهر الى العلن.. اليكم ما جرى بين نادين نسيب نجيم وهذا المخرج

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يبدو أن اختلافاً في وجهات النظر وقع مجدداً بين النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والمخرج فيليب أسمر،وقد كان الثنائي تصالحا قبل أشهر بعد قطيعة استمرت لثلاث سنوات بسبب رفض المخرج فيليب أسمر إخراج مسلسل "صالون زهرة" للكاتبة نادين جابر، والذي تولى إخراجه لموسمين المخرج جو بو عيد.وقبل أشهر، قالت شركة "الصباح" إن التعاون عاد بين النجمة نادين نسيب نجيم والمخرج أسمر وأثمر عن توقيع عقد يقضي بإخراج أسمر لمسلسل بعنوان 2024 لرمضان المقبل يجمع بين نجيم ومحمد الأحمد، في أول تعاون بينهما.لكن قبل أيام، عُلم أن اختلافاً بين الممثلة والمخرج عاد مجدداً بسبب أوقات ومواعيد البدء بتصوير المسلسل؛ اذ يأمل أسمر في أن يكون التصوير قريباً فيما سلّم الكاتب بلال شحادات النصوص والسيناريوهات لأصحابها، لكن هناك بعض الإشكالات حول الشخصية التي ستقوم بها نجيم في المسلسل، إذ يرى فيليب أسمر انه يجب الإتزام بها فيما ترى نجيم العكس.من المؤكد أن شركة "الصباح" ستدخل على الخط هذه المرة أيضاً لتذليل أي عائق تماماً كما حصل بين أسامة الناصر مخرج وأخيرا لنجيم الموسم الماضي، وستعمل الشركة على تصحيح مسار التعاون بين أسمر ونجيم للخروج بالنتيجة المطلوبة قبل التصوير وأثناء عرض المسلسل على الشاشات في رمضان 2024. (نواعم)