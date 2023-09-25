29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أزمة في عرض مسرحي.. ممثلة شهيرة صفعت زميلها على وجهه ورفضت أن تخرج لتحية الجمهور!
Lebanon 24
25-09-2023
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد العرض المسرحي "سيد درويش" الذي يقوم ببطولته ميدو عادل ولقاء سويدان أزمة كبرى، إذ تفجرت في كواليسه واقعة لا تصدق، حيث اعتدت الممثلة المصرية سويدان على بطل العرض المسرحي عادل، و صفعته على وجهه عقب انتهاء المسرحية، كما رفضت أن تخرج لتحية الجمهور.
Advertisement
وقد روى تفاصيل تلك الأزمة الكاتب السيد إبراهيم مؤلف العرض، بتعليق نشره أمس الأحد عبر حسابه على "فيسبوك"، لكنه بدلا من ذكر اسم "لقاء سويدان" استبدله ب"جليلة"، وكتب قائلا: "قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو أنها ستغلق عرض سيد درويش.. ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة والمتعمدة وتفعلها في الليلة الأخيرة وتفسد فرحة الجميع".
واعتبر أنها شوهت نجاح ومجهود أربع سنوات، ولم تخرج لتحية الجمهور، وتربصت لبطل العمل في الكواليس وصفعته، مؤكدا أن الأخير تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهور العمل، مضيفاً: "اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها وأشعلت كواليسها وقفلتها.. والشهود أحياء يرزقون".
كما أوضح أن هناك تحقيقا من قبل نقابة المهن التمثيلية حول الأمر، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
من جهتها التزمت سويدان بالصمت، مكتفية بالقول عبر حسابها على "فيسبوك"، أن التحقيق جار في القضية من قبل الشؤون القانونية منذ 2 أيلول الماضي، كما أن الرقابة الإدارية تحقق فيها أيضا. واكتفت بالتأكيد على أنها لن ترد على أية منشورات تتناولها فيما يخص هذه الأزمة إلا عن طريق القانون.
أما عادل فاكتفى بإعادة نشر أبيات للشاعر نجيب سرور، كان قد نشرها منذ 6 سنوات، تنص على ما يلي "يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة.. ماذا تبقى للعطاش غير الغرق". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
Lebanon 24
بالصور: نجم المصارعة هالك هوجان يتزوج بشابة تصغره بـ25 عاماً.. جمالها وسعر خاتمها المرصع بالألماس حديث الجمهور!
08:44 | 2023-09-24
24/09/2023 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
13:28 | 2023-09-24
24/09/2023 01:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
12:36 | 2023-09-24
24/09/2023 12:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
24/09/2023 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:34 | 2023-09-25
ممثل تركي شهير يدخل القفص الذهبي.. وعروسه البلغارية تخطف الأنظار بجمالها وفستانها الأبيض (صور)
00:53 | 2023-09-25
بصورة ورسالة رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل بذكرى زواجه الأول من غيثة العلاكي
23:00 | 2023-09-24
الخلاف يتظهر الى العلن.. اليكم ما جرى بين نادين نسيب نجيم وهذا المخرج
14:00 | 2023-09-24
للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تلجأ للقضاء لهذا السبب
13:28 | 2023-09-24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 12:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 12:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 12:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24