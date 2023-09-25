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فنون ومشاهير

ممثل تركي شهير يدخل القفص الذهبي.. وعروسه البلغارية تخطف الأنظار بجمالها وفستانها الأبيض (صور)

Lebanon 24
25-09-2023 | 04:34
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احتفل النجم التركي مراد اونالمش، بزواجه من حبيبته البلغارية البينا اليفا بعد علاقة حب دامت ثلاثة سنوات.

وكان الممثل مراد اونالمش قد اشتهر بدور (أمير) في مسلسل "كان يا ما كان في شوكوروفا"، أو ما يعرف في لبنان والوطن العربي بـ"مرارة الحب" الذي حقق شهرة واسعة جدًا في جميع مواسمه في تركيا ولبنان واسبانيا، وعدد من الدول كما ابدع مؤخرا بدوره في مسلسل "جول جمال" الذي حقق نجاحاً كبيراً .
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وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من أجواء الحفل، وقد ظهر مراد الى جانب حبيبته وهما في لباس رسمية أثناء التوقيع على مراسم الزفاف رسميًا.
 
 
وأشاد الجمهور بجمال العروس البلغارية، التي بدت بغاية الجمال والأناقة بالأبيض. (بصراحة)
 
 
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