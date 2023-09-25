29
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل تركي شهير يدخل القفص الذهبي.. وعروسه البلغارية تخطف الأنظار بجمالها وفستانها الأبيض (صور)
Lebanon 24
25-09-2023
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل النجم التركي مراد اونالمش، بزواجه من حبيبته البلغارية البينا اليفا بعد علاقة حب دامت ثلاثة سنوات.
وكان الممثل مراد اونالمش قد اشتهر بدور (أمير) في مسلسل "كان يا ما كان في شوكوروفا"، أو ما يعرف في لبنان والوطن العربي بـ"مرارة الحب" الذي حقق شهرة واسعة جدًا في جميع مواسمه في تركيا ولبنان واسبانيا، وعدد من الدول كما ابدع مؤخرا بدوره في مسلسل "جول جمال" الذي حقق نجاحاً كبيراً .
Advertisement
وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من أجواء الحفل، وقد ظهر مراد الى جانب حبيبته وهما في لباس رسمية أثناء التوقيع على مراسم الزفاف رسميًا.
وأشاد الجمهور بجمال العروس البلغارية، التي بدت بغاية الجمال والأناقة بالأبيض. (بصراحة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
13:28 | 2023-09-24
24/09/2023 01:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
12:36 | 2023-09-24
24/09/2023 12:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
02:45 | 2023-09-25
25/09/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
24/09/2023 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:13 | 2023-09-25
ياسمين صبري ترفض مقارنتها بجورجينا رودريغز.. وهذه الشخصية "نموذج سيء"!
06:56 | 2023-09-25
كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار: سنفتقدك (صورة)
05:24 | 2023-09-25
عازفة الكمان ماريا فيلومينا تتألق في جبيل وتُطلق "سراب"
02:06 | 2023-09-25
أزمة في عرض مسرحي.. ممثلة شهيرة صفعت زميلها على وجهه ورفضت أن تخرج لتحية الجمهور!
00:53 | 2023-09-25
بصورة ورسالة رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل بذكرى زواجه الأول من غيثة العلاكي
23:00 | 2023-09-24
الخلاف يتظهر الى العلن.. اليكم ما جرى بين نادين نسيب نجيم وهذا المخرج
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 16:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24