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فنون ومشاهير

عازفة الكمان ماريا فيلومينا تتألق في جبيل وتُطلق "سراب"

Lebanon 24
25-09-2023 | 05:24
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تألقت عازفة الكمان ماريا فيلومينا في "the Mansion" في جبيل، وقد اطلقت معزوفتها الموسيقية المصوّرة الأولى "سراب" للمخرج جان - كلود بجاني ومن تأليف روميو مشرّفية، وسط حشد من الأقارب والشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.
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وبعد العرض الأول لـ"سراب "، كان لفيلومينا وصلة مطوّلة على الكمان عزفت خلالها مقطوعتها الجديدة ومجموعة من الالحان لأغاني لبنانية وأجنبية للسيدة فيروز وللراحلة الفنانة داليدا اطربت بها الحاضرين.
 
وبعد قطع قالب الحلوى شكرت فيلومينا الحضور متمنية من الجميع مواكبتها في رحلتها الفنية الجديدة.
 
 
 
 

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