كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار: سنفتقدك (صورة)

ودّعت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله إبنتها الممثلة ناديا شربل، ونشرت صورة من مطار بيروت حيث سافرت الأخيرة إلى العاصمة البريطانيّة لندن، لإكمال دراستها.

وقالت كارين: "لندن تنتظرك، سنفتقدك، كل التوفيق لك في شهادة الماجستير، أحبك".