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فنون ومشاهير

كارين رزق الله تُودّع إبنتها في المطار: سنفتقدك (صورة)

Lebanon 24
25-09-2023 | 06:56
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ودّعت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله إبنتها الممثلة ناديا شربل، ونشرت صورة من مطار بيروت حيث سافرت الأخيرة إلى العاصمة البريطانيّة لندن، لإكمال دراستها.
 
وقالت كارين: "لندن تنتظرك، سنفتقدك، كل التوفيق لك في شهادة الماجستير، أحبك".
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كارين رزق الله

ناديا شربل

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