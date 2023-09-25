Advertisement

فنون ومشاهير

ماذا قالت ياسمين صبري عن اتهامها بتقليد جورجينا رودريغيز؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1110841-638312712198372793.jpg
Doc-P-1110841-638312712198372793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها في نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، قائلة إنها "نموذج سيء ويمكن الحصول على المال بأساليب عدة".
 
Advertisement
وقالت ياسمين صبري في حديث تلفزيوني، إن "كيم كارداشيان بتشتغل سيدة أعمال، وهنقعد نسأل هي بتشتغل إيه وهي داخلة على ثروة 2 مليار!"، مضيفة: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله، وهي المقياس والميزان في الموضة والجمال".

وتابعت: "أنا شايفة أنها عرفت تستخدم مشاكلها صح، هي بتمسك التراب تخليه ذهب، لكن ده نموذج سيئ، والفلوس ممكن تتعمل بطرق كتير".

وعمّا يشاع عن تقليدها جورجينا صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قالت ياسمين: "يمكن عشان نفس ألوانها، لكن عندنا مشكلة كعرب أننا بنمجد في الشيء الأجنبي والعربي رقم 2"، وأكدت أنها لا تقوم بتقليد المشاهير.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:02 | 2023-09-25
09:25 | 2023-09-25
07:13 | 2023-09-25
06:56 | 2023-09-25
05:24 | 2023-09-25
04:34 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24