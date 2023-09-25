ماذا قالت ياسمين صبري عن اتهامها بتقليد جورجينا رودريغيز؟

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها في نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، قائلة إنها "نموذج سيء ويمكن الحصول على المال بأساليب عدة" .

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وقالت ياسمين صبري في حديث تلفزيوني، إن "كيم كارداشيان بتشتغل سيدة أعمال، وهنقعد نسأل هي بتشتغل إيه وهي داخلة على ثروة 2 مليار!"، مضيفة: "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله، وهي المقياس والميزان في الموضة والجمال".



وتابعت: "أنا شايفة أنها عرفت تستخدم مشاكلها صح، هي بتمسك التراب تخليه ذهب، لكن ده نموذج سيئ، والفلوس ممكن تتعمل بطرق كتير".



وعمّا يشاع عن تقليدها جورجينا صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قالت ياسمين: "يمكن عشان نفس ألوانها، لكن عندنا مشكلة كعرب أننا بنمجد في الشيء الأجنبي والعربي رقم 2"، وأكدت أنها لا تقوم بتقليد المشاهير.