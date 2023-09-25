جرائم جنسية تلاحقه.. راسل براند في ورطة وهذه آخر المستجدات

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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت عددا من مزاعم الجرائم الجنسية ضد الممثل راسل براند، في لندن وأماكن أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن جميع المزاعم "ليست حديثة".وجاء في بيان لشرطة العاصمة: "بعد تحقيق أجرته "القناة الرابعة" وصحيفة "صنداي تايمز"، تلقت شرطة العاصمة عددا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في لندن".وأضافت: "لقد تلقينا أيضا عددا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في أماكن أخرى من البلاد وسنحقق فيها.. الجرائم كلها ليست حديثة".وقالت شرطة سكوتلاند يارد: "سيقدم الضباط دعما خاصا لجميع النساء اللاتي قدمن هذه الادعاءات"، موضحة أنه لم تتم أي اعتقالات وأن التحقيقات مستمرة.واتهمت أربع نساء براند في التحقيق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي، كما اتهمته امرأة مؤخرا بالتعري أمامها عام 2008.