فنان لبناني شهير مُصاب بالإيدز.. إليكم التفاصيل

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كشفت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير عبر تطبيق "انستغرام" ان فنانا لبنانيا مشهوراً جدا أصيب بحالة من الصدمة بعدما ظهرت نتائج فحص الدم الخاصة به وتبين إصابته بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب HIV او "الايدز".وبحسب الصفحة، يحاول هذا الفنان امتصاص الصدمة خاصة بعدما تم رفض منحه الإقامة الدائمة في إحدى الدول العربية بسبب النتائج المخبرية لهذا الفحص والذي تم إعادته 3 مرات وكانت نتيجته إيجابية في كل مرة.