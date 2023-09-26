عاصي الحلاني وابنته ماريتا يستمتعان بوقتهما في شوارع باريس (صور)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ماريتا بإطلالة كاجوال في أحد شوارع باريس.





كما انتشرت صورة لماريتا برفقة والدها الفنان عاصي الحلاني وهو يلتقط سيلفي معها في العاصمة الفرنسية.