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فنون ومشاهير

عاصي الحلاني وابنته ماريتا يستمتعان بوقتهما في شوارع باريس (صور)

Lebanon 24
26-09-2023 | 02:42
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا بإطلالة كاجوال في أحد شوارع باريس.
 
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كما انتشرت صورة لماريتا برفقة والدها الفنان عاصي الحلاني وهو يلتقط سيلفي معها في العاصمة الفرنسية.

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