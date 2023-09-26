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فنون ومشاهير

تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟

Lebanon 24
26-09-2023 | 03:32
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يُحقق مسلسل "كريستال" المُقتبس عن مسلسل "حرب الورود" التركي نجاحا جماهيريا كبيرا، وينتظر الجمهور العربي بفارغ الصبر نهاية "عليا" و"فاي" مع تصاعد الأحداث والمشاكل بينهما في الحلقات السابقة.

ويتساءل الجمهور ما اذا كان نهاية العمل ستكون مشابهة لنهاية النسخة التركية أم سيعمل صناع المسلسل بنسخته العربية على إجراء بعض التغييرات.
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وفي هذا الإطار، نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة أوضحت انها مسرّبة من أحداث الحلقة الأخيرة للمسلسل، حيث ظهرت ستيفاني عطاالله التي تجسّد شخصية "فاي" وهي تعانق باميلا كيك "عليا كرم".
 
 
 
 
وبالرغم من الأحداث النارية والحرب المشتعلة بينهما في الحلقات المعروضة حاليًا، جاء هذا المشهد ليكشف عن انتهاء هذه حرب الانتقام وتحول العلاقة بين الثنائي.

وأشار الجمهور بأن هذه الصورة تؤكد تماماً ان النهاية ستكون مُشابهة للنسخة التركية، حيث أن تولين "عليا كرم" تقرر فتح صفحة جديدة في حياتها بعد وفاة شقيقها جهاد "باسل" واكتشافها بأنها شقيقة جوري "فاي".

الا ان الممثلة باميلا الكيك أكدت مؤخرا في بث مباشر عبر صفحتها على "انستغرام" ان النسخة العربية مختلفة وان "فاي" و"عليا" لن تربطهما أي صلة قرابة.



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