بعد وفاته بسرطان المخ.. زوجة الفنان الشهير تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة الأخيرة في حياته

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كشفت المخرجة المصرية منال الصيفي، تفاصيل مرض زوجها الراحل أشرف مصيلحي، والحالة الصحية التي كان يمر بها، إضافة إلى اللحظات الأخيرة في حياته.وقالت الصيفي إنها لاحظت علامات المرض على زوجها خلال الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "جمال الحريم"، إذ لم يستطع حفظ النص حينذاك، لتفعل ذلك وتعلمه، وتعتقد أنه أصيب بـ "الجلطة" بحسب تعبيرها.وأضافت الصيفي خلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنها طلبت من زوجها مراجعة الطبيب المختص، ليتواصل معها الأخير بعد إجراء التحاليل والأشعة، ويخبرها بأن مصيلحي مصاب بالورم أو النزيف أو الجلطة.وأشارت الصيفي إلى أن الطبيب أخبرها بضرورة إجراء عملية جراحية لمصيلحي، بسبب وجود "كيس ماء" في المخ، لافتة إلى أنها عمدت إلى عدم إخباره بطبيعة مرضه.