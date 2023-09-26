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فنون ومشاهير
بعد وفاته بسرطان المخ.. زوجة الفنان الشهير تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة الأخيرة في حياته
Lebanon 24
26-09-2023
|
10:00
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كشفت المخرجة المصرية منال الصيفي، تفاصيل مرض زوجها الراحل أشرف مصيلحي، والحالة الصحية التي كان يمر بها، إضافة إلى اللحظات الأخيرة في حياته.
وقالت الصيفي إنها لاحظت علامات المرض على زوجها خلال الأيام الأخيرة من تصوير مسلسل "جمال الحريم"، إذ لم يستطع حفظ النص حينذاك، لتفعل ذلك وتعلمه، وتعتقد أنه أصيب بـ "الجلطة" بحسب تعبيرها.
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وأضافت الصيفي خلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنها طلبت من زوجها مراجعة الطبيب المختص، ليتواصل معها الأخير بعد إجراء التحاليل والأشعة، ويخبرها بأن مصيلحي مصاب بالورم أو النزيف أو الجلطة.
وأشارت الصيفي إلى أن الطبيب أخبرها بضرورة إجراء عملية جراحية لمصيلحي، بسبب وجود "كيس ماء" في المخ، لافتة إلى أنها عمدت إلى عدم إخباره بطبيعة مرضه.
اللحظات الأخيرة
وكشفت الصيفي عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال فترة مرض المصيلحي: "لحظة إخباري بالمرض وعندما أخبرني الأطباء مرتين ببدء العد التنازلي لرحيله مع تدهور حالته، كان بيدخل في جهاز بيضايقه، وسألت الدكتور ليه بنعمل كده، قاللي إنت قارئة وفاهمة وهتفرق 8 شهور".
وتوفي الفنان أشرف مصيلحي يوم الـ17 من أيلول الجاري، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.
المصدر: فوشيا
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