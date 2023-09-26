ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل

#ياسمين_عز تغيب عن جلستها في #منتدى_الإعلام_العربي في دبي.. و #نيشان يعلق بعد تأخرها 💬 "يمكن عم تحضر صوتها الشتوي" #ET_بالعربي pic.twitter.com/Woljw0iuS4
— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 26, 2023
#ياسمين_عز تغيب عن جلستها في #منتدى_الإعلام_العربي في دبي.. و #نيشان يعلق بعد تأخرها 💬 "يمكن عم تحضر صوتها الشتوي" #ET_بالعربي pic.twitter.com/Woljw0iuS4
قدمت الإعلامية المصرية #ياسمين_عز اعتذارها للإعلامي اللبناني #نيشان بعد تغيبها عن ندوة بقيادته في #منتدى_الإعلام_العربي بدبي، الا أن الأخير رفض إعادة الندوة. pic.twitter.com/8gd45u7ClG
— Foochia - فوشيا (@foochia) September 26, 2023
قدمت الإعلامية المصرية #ياسمين_عز اعتذارها للإعلامي اللبناني #نيشان بعد تغيبها عن ندوة بقيادته في #منتدى_الإعلام_العربي بدبي، الا أن الأخير رفض إعادة الندوة. pic.twitter.com/8gd45u7ClG