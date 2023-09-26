ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل

كان من المقرّر أن تشارك الاعلاميّة المصريّة ياسمين عزّ في جلسة حواريّة تحت عنوان "الإعلام والترند"، يديرها الإعلامي اللبناني نيشان، ضمن منتدى الاعلام العربي في الامارات العربيّة المتحدة.



لكن ياسمين عز وضعت زميلها نيشان في موقفٍ محرج، وتغيّبت عن جلسة النقاش المنتظرة، فقال نيشان ساخرًا: "وينها ياسمين؟ أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي"، وأضاف: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين".

وخلال الجلسة، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ورد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع".

ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد أن يطرحها على ياسمين، قال نيشان إنه يمكنها الاجابة عليها، وأضاف: "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء" و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة".