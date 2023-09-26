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فنون ومشاهير

ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل

Lebanon 24
26-09-2023 | 09:41
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كان من المقرّر أن تشارك الاعلاميّة المصريّة ياسمين عزّ في جلسة حواريّة تحت عنوان "الإعلام والترند"، يديرها الإعلامي اللبناني نيشان، ضمن منتدى الاعلام العربي في الامارات العربيّة المتحدة. 
 
لكن ياسمين عز وضعت زميلها نيشان في موقفٍ محرج، وتغيّبت عن جلسة النقاش المنتظرة، فقال نيشان ساخرًا: "وينها ياسمين؟ أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي"، وأضاف: "عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم ولازم أعطي رأيي عن ياسمين".
 
 
 
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