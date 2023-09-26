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فنون ومشاهير

زوجة الممثل الشهير تكشف ما آلت إليه ظروفه الصحية.. اصيب بالخرف

Lebanon 24
26-09-2023 | 11:00
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أعلنت زوجة نجم هوليوود الشهير بروس ويليس، أن التشخصيات الأولية لمرض زوجها تُبيّن إصابته بما يعرف بالخرف الجبهي الصدغي.

وتحدثت إيما هيمينغ، زوجة الممثل، في مقابلة لها مع قناة "إن بي سي" الأميركية، كيف أن مرض زوجها أثّر على حياتهم العائلية.
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ووصفت الزوجة رفيق دربها (68) عامًا، بأنه المرجع الذي علّم العائلة الصبر والمحبة والعطاء، وأن المرض كان صعبًا عليه كما على أسرته.

من جهة أخرى، أكدت إيما بأنها لا تعلم إذا كان زوجها بروس يدرك فعلًا أنه مصاب بالخرف، رغْم أن تشخيص إصابته جعل الأمر أسهل قليلًا رغم صعوبته.
 


وقالت "من الجيد أن نفهم أخيرًا ما يعاني منه، على الرغم من أن الأمر لا يزال مؤلمًا، عندما تعرف ما هو المرض من وجهة نظر طبية، يصبح الأمر منطقيًا نوعًا ما".

وكان بروس ويليس قد وضع حدًّا لمسيرته الفنية، في الـ 20 من آذار الماضي، بسبب معاناته من ظروف صحية صعبة بينها فقدانه القدرة على الكلام.

وذكرت عائلة ويليس وقتها في رسالة لها عبر إنستغرام، أن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيرًا أنه مصاب بمرض الحبسة (أي فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته الإدراكية".


ما هو الخرف الجبهي الصدغي؟

ووفقًا لمايو كلينيك، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو "مصطلح شامل لمجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر بشكل أساس على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ. ترتبط هذه المناطق من الدماغ بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة". (فوشيا)      

المصدر: فوشيا
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