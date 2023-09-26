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فنون ومشاهير

أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى

Lebanon 24
26-09-2023 | 11:36
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تُوفي الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم، الذي لعب دور الطبيب الشرعي "داكي" في مسلسل "NCIS" لمدة 20 موسماً، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم، الذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "The Man From U.N.C.L.E" في ستينات القرن العشرين، تُوفي محاطاً بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.
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 وجاء في بيان على موقع شبكة CBS في إنستغرام: " كان ديفيد ممثلاً ومؤلفاً موهوباً، وكان محبوباً لدى الكثيرين حول العالم. لقد عاش حياة مذهلة، وسيظل إرثه حياً إلى الأبد من خلال عائلته والساعات التي لا تحصى في السينما والتلفزيون والتي لن تختفي أبداً. سنفتقد دفئه وروح الدعابة المحببة التي أضاءت أي غرفة أو منصة صوتية صعد إليها، بالإضافة إلى القصص الرائعة التي غالباً ما شاركها من حياة عاشها بشغف". (يورونيوز)
 
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