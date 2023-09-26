مُقدّم برامج يُفاجىء ماغي بو غصن.. بماذا أجابته بعدما سألها عن تعرّضها للضرب من قبل زوجها الأوّل؟

خلال حلولها ضيفة في منتدى الإعلام في الإمارات، فاجأ مقدّم البرامج رودولف هلال الممثلة ماغي بو غصن وسألها "اذا بدك بتمحي تعرّضك للضرب من قبل طليقك او زوجك الاول، او بتمحي خلافك مع سيرين عبد النور؟" فأجابته "لو روبوت قاعد مطرحك ما كان سألني هل سؤال".

وأضافت: "بمحي إنفجار بيروت، بمحي الفقر".