مُقدّم برامج يُفاجىء ماغي بو غصن.. بماذا أجابته بعدما سألها عن تعرّضها للضرب من قبل زوجها الأوّل؟

سؤال الاعلامي #رودولف_هلال للنجمة #ماغي_بو_غصن في #منتدى_الإعلام_العربي :
اذا بدك تمحي تعرّضك للضرب من قبل طليقك
او بتمحي خلافك مع #سيرين_عبد_النور ؟
اليكم جواب #ماغي_بو_غصن 👇🏻@MaguyBouGhosn @RodolphHilal pic.twitter.com/6NZamVStmV
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) September 26, 2023
سؤال الاعلامي #رودولف_هلال للنجمة #ماغي_بو_غصن في #منتدى_الإعلام_العربي :
اذا بدك تمحي تعرّضك للضرب من قبل طليقك
او بتمحي خلافك مع #سيرين_عبد_النور ؟
اليكم جواب #ماغي_بو_غصن 👇🏻@MaguyBouGhosn @RodolphHilal pic.twitter.com/6NZamVStmV