إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)

بعدما أعلنت قناة "الجديد" عن تولّي المذيعة والممثلة ريتا حرب الموسم الثاني من "اعترافات زوجية" والذي سيحمل عنوان "اعترافات مع ريتا"، بدأت التساؤلات تطرح حول أسباب انسحاب الإعلامية راغدة شلهوب من العمل الذي كان يستضيف ثنائياً معروفاً للحديث عن علاقتهما العاطفية، ليتضح لاحقاً أن شلهوب تعاقدت مع قناتي lbci اللبنانية و"دبي" الإماراتية لتقديم برنامج جديد.

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وفي هذا السياق، قال المنتج رالف معتوق الذي يتولى مهام العمل الجديد لـ"فوشيا" إن البرنامج المنتظر سيكون حوارياً، وتستقبل راغدة مجموعة من الفنانين العرب، والحلقة تكون شاملة وبمثابة تكريم لهم".



وتعتبر راغدة شلهوب من أبرز المقدمات اللبنانيات اللواتي نجحن في الإعلام المصري. بعد تجربتها في الإعلام اللبناني، حيث انتقلت قبل نحو عشر سنوات من بيروت إلى القاهرة.(فوشيا)



