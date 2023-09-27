خالد النبوي يعيد إحياء فيلم "إمبراطورية ميم" لفاتن حمامة

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يبدو أن نجاح بعض الأعمال الدرامية المصرية، في الآونة الأخيرة، والتي يتم فيها تحويل أفلام قديمة إلى دراما معاصرة، قد أغرى الفنانين بالسير على المنوال ذاته في الأعمال الإنتاجية المقبلة، التي سيشهدها الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، الذي سينطلق في شهر اذار المقبل.ومن هذا الباب، أغرى نجاح مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي قدمه الفنان المصري خالد النبوي، عن قصة وسيناريو وحوار للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بمشاركة نجله نور، والفنانة نور، ومعهم وفاء عامر وأنوشكا، لتقديم تجربة جديدة، من خلال تحويل الفيلم الشهير «إمبراطورية ميم»، الذي جمع النجمة فاتن حمامة والنجم أحمد مظهر عام 1972، إلى مسلسل درامي، مكون من 30 حلقة، وسيقوم ببطولته خالد النبوي.وفي الوقت، الذي لم يتم الكشف فيه عن بقية نجوم المسلسل ومخرجه، ومن سيتولى تحويل قصة الفيلم إلى سيناريو وحوار تلفزيوني، لم تعلن الشركة المنتجة حتى الآن، اسم أي فنان سيشارك النبوي البطولة، سوى نجله نور.والفيلم هو واحد من كلاسيكيات السينما المصرية، للكاتب إحسان عبدالقدوس، والمخرج حسين كمال، حيث يروي قصة «منى»، التي توفي زوجها، وتعمل بوظيفة مدير في وزارة التربية والتعليم، وتعيش مع أولادها الستة، الذين يتلقون التعليم ما قبل الجامعي في مدارسهم، وتعاني مشاكلهم المختلفة، ثم تتعرف على رجل الأعمال الكبير «أحمد رأفت»، الذي يعجب بها، ويعرض عليها الزواج، ويضيق الأولاد ببعض توجيهات أمهم، فيقررون إجراء انتخابات لترشيح أحدهم، ليكون مسؤولاً عن شؤون البيت. (زهرة الخليج)