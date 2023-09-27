Advertisement

فنون ومشاهير

خالد النبوي يعيد إحياء فيلم "إمبراطورية ميم" لفاتن حمامة

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1111422-638314163627138880.PNG
Doc-P-1111422-638314163627138880.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن نجاح بعض الأعمال الدرامية المصرية، في الآونة الأخيرة، والتي يتم فيها تحويل أفلام قديمة إلى دراما معاصرة، قد أغرى الفنانين بالسير على المنوال ذاته في الأعمال الإنتاجية المقبلة، التي سيشهدها الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، الذي سينطلق في شهر اذار المقبل.
Advertisement

ومن هذا الباب، أغرى نجاح مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي قدمه الفنان المصري خالد النبوي، عن قصة وسيناريو وحوار للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بمشاركة نجله نور، والفنانة نور، ومعهم وفاء عامر وأنوشكا، لتقديم تجربة جديدة، من خلال تحويل الفيلم الشهير «إمبراطورية ميم»، الذي جمع النجمة فاتن حمامة والنجم أحمد مظهر عام 1972، إلى مسلسل درامي، مكون من 30 حلقة، وسيقوم ببطولته خالد النبوي.

وفي الوقت، الذي لم يتم الكشف فيه عن بقية نجوم المسلسل ومخرجه، ومن سيتولى تحويل قصة الفيلم إلى سيناريو وحوار تلفزيوني، لم تعلن الشركة المنتجة حتى الآن، اسم أي فنان سيشارك النبوي البطولة، سوى نجله نور.


والفيلم  هو واحد من كلاسيكيات السينما المصرية، للكاتب إحسان عبدالقدوس، والمخرج حسين كمال، حيث يروي قصة «منى»، التي توفي زوجها، وتعمل بوظيفة مدير في وزارة التربية والتعليم، وتعيش مع أولادها الستة، الذين يتلقون التعليم ما قبل الجامعي في مدارسهم، وتعاني مشاكلهم المختلفة، ثم تتعرف على رجل الأعمال الكبير «أحمد رأفت»، الذي يعجب بها، ويعرض عليها الزواج، ويضيق الأولاد ببعض توجيهات أمهم، فيقررون إجراء انتخابات لترشيح أحدهم، ليكون مسؤولاً عن شؤون البيت. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:40 | 2023-09-27
09:50 | 2023-09-27
09:15 | 2023-09-27
08:00 | 2023-09-27
06:42 | 2023-09-27
05:44 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24