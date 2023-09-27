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فنون ومشاهير

الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)

Lebanon 24
27-09-2023 | 06:42
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قالت صفحة "charbelitta" المتخصصة بالأخبار الفنيّة، إنّ الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة.
 
وكتبت: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة يا ربّ، الممثل اللبناني القدير والمحبوب فادي ابراهيم بحاجة لصلواتنا".
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فادي براهيم

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