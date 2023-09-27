29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)
Lebanon 24
27-09-2023
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صفحة "charbelitta" المتخصصة بالأخبار الفنيّة، إنّ الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة.
وكتبت: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة يا ربّ، الممثل اللبناني القدير والمحبوب فادي ابراهيم بحاجة لصلواتنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاجأة بطلة كليب جورج وسوف الجديد.. ممثلة سورية شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة بطلة كليب جورج وسوف الجديد.. ممثلة سورية شهيرة (فيديو)
27/09/2023 16:37:58
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
27/09/2023 16:37:58
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة الممثل الشهير تكشف ما آلت إليه ظروفه الصحية.. اصيب بالخرف
Lebanon 24
زوجة الممثل الشهير تكشف ما آلت إليه ظروفه الصحية.. اصيب بالخرف
27/09/2023 16:37:58
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي يطعن زميلته الممثلة في كواليس فيلمهما! (فيديو)
Lebanon 24
أحمد الفيشاوي يطعن زميلته الممثلة في كواليس فيلمهما! (فيديو)
27/09/2023 16:37:58
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي براهيم
ممثل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)
Lebanon 24
الممثل فادي ابراهيم بحاجة للصلاة: "الله يردك لمحبينك بخير وصحة" (صورة)
06:42 | 2023-09-27
27/09/2023 06:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
13:49 | 2023-09-26
26/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
16:12 | 2023-09-26
26/09/2023 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
ياسمين عز تضع نيشان في موقفٍ محرج.. والأخير ينفجر غضباً شاهدوا بالفيديو ما حصل
09:41 | 2023-09-26
26/09/2023 09:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
11:36 | 2023-09-26
26/09/2023 11:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:15 | 2023-09-27
هيفا وهبي باطلالة مثيرة.. استعرضت خواتم الالماس والحقيبة باهظة الثمن (صور)
08:00 | 2023-09-27
مفاجأة بطلة كليب جورج وسوف الجديد.. ممثلة سورية شهيرة (فيديو)
05:44 | 2023-09-27
"مرقت على خير" مع مذيعة أخبار الـ"أم تي في"... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها مباشرة على الهواء
04:47 | 2023-09-27
من عائلة متواضعة.. فنان لبناني شهير يكشف: عملت في مطبخ لصنع الحلويات
03:14 | 2023-09-27
إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)
02:12 | 2023-09-27
بسبب "الملوخية" وإيحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية شهيرة وزوجها يتعرّضان لهجوم عنيف (فيديو)
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 16:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24