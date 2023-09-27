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فنون ومشاهير

زواج ابنة فنانين سوريين شهيرين.. تعرفوا الى الشابة حنين وعريسها الممثل (صور)

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:40
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احتفل الفنانان السوريان قاسم ملحو وآمال سعد الدين بزواج ابنتهما حنين من الفنان أحمد حمودة، أمس الثلاثاء.

وفي لقاء صحفي تحدثت الفنانة آمال سعد الدين عن اختلاط مشاعرها في هذه اللحظة كأمّ بين الفرح والحزن، إذ تعيش سعادة عميقة لشعورها بفرح ابنتها، التي أصبحت في سنّ يمكّنها أن تختار خطواتها في الحياة المهنية والإنسانية، لكنها تحزن لأن الذكريات تهاجمها كما يحدث مع جميع الأمهات من لحظة ولادة الفتاة حتى وصولها لمرحلة الزواج.
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وأضافت سعد الدين أن حفل الزفاف كان بسيطًا، ومقتصرًا على العائلتين والأقرباء. 
وكان الفنان قاسم ملحو قد نشر صورة لابنته رفقة زوجها من حفل الزفاف، وعلق عليها: "حنين يا قطعة من قلبي.. من بيت أهلك إلى بيت زوجك". (فوشيا) 
 
 
المصدر: فوشيا
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