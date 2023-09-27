25
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
27-09-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كثُرت خلال الساعات الماضية الأخبار المرتبطة بالحالة الصحية للممثل اللبنانيّ فادي إبراهيم، وقد ساهمت صفحات عديدة بإثارة الأمر من خلال الإشارة إلى أنّ وضع الممثل يتدهور وهو بحاجة إلى صلاة.
Advertisement
ما قيل عن إبراهيم جاء إثر إعلان الزميل أندريه داغر عبر برنامجه الإذاعي مؤخراً إنّ الممثل المذكور يخضعُ منذ مدة لجلسات غسيل الكلى.
وفي ظلّ شائعات كثيرة تحدثت عن وجود خطر على حياة إبراهيم، نقلت صحيفة "النهار" عن مصدرٍ في نقابة الممثلين قوله إنَّ "الوضع الصحي للمثل المذكور لا يزالُ مستقراً ولا شيء خطيراً حتى الآن".
وهي ليست المرة الأولى التي تخرج الشائعات المغرضة المتعلّقة بتدهور الحالة الصحية لإبراهيم، فقد سبق أن انتشرت معلومات عن أنّ حالته حرجة، وأنّه في حاجة ماسّة إلى وحدات دم بعد نقله إلى المستشفى.
بدورها، أكدت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام" إنّ "إبراهيم بخير"، وقالت: "أخبار الصفحات الكاذبة لا صحة لها من الأصل ويرجى نشر الخبر الصحيح.. خافوا الله".
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة تركت قناة "الجديد" وانتقلت إلى الـ LBCI.. إليكم التفاصيل (صور)
03:14 | 2023-09-27
27/09/2023 03:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الملوخية" وإيحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية شهيرة وزوجها يتعرّضان لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "الملوخية" وإيحاءات غير لائقة.. فنانة لبنانية شهيرة وزوجها يتعرّضان لهجوم عنيف (فيديو)
02:12 | 2023-09-27
27/09/2023 02:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرقت على خير" مع مذيعة أخبار الـ"أم تي في"... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها مباشرة على الهواء
Lebanon 24
"مرقت على خير" مع مذيعة أخبار الـ"أم تي في"... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها مباشرة على الهواء
05:44 | 2023-09-27
27/09/2023 05:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟
16:00 | 2023-09-27
27/09/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!
15:04 | 2023-09-27
27/09/2023 03:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:33 | 2023-09-27
أصالة تتعاون مع بطل مسلسل "أنت اطرق بابي" في ألبومها الجديد
11:00 | 2023-09-27
خالد النبوي يعيد إحياء فيلم "إمبراطورية ميم" لفاتن حمامة
10:40 | 2023-09-27
زواج ابنة فنانين سوريين شهيرين.. تعرفوا الى الشابة حنين وعريسها الممثل (صور)
09:50 | 2023-09-27
ممثلة شهيرة تكشف إصابتها بمرض التصلب اللويحي.. تزوجت قبل 3 سنوات وهذا عريسها (فيديو)
09:15 | 2023-09-27
هيفا وهبي باطلالة مثيرة.. استعرضت خواتم الالماس والحقيبة باهظة الثمن (صور)
08:00 | 2023-09-27
مفاجأة بطلة كليب جورج وسوف الجديد.. ممثلة سورية شهيرة (فيديو)
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
28/09/2023 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
28/09/2023 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
28/09/2023 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24