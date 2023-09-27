ممثلة لبنانية تكشف وضع حالة الفنان فادي إبراهيم.. ماذا قالت؟

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ما قيل عن إبراهيم جاء إثر إعلان الزميل أندريه داغر عبر برنامجه الإذاعي مؤخراً إنّ الممثل المذكور يخضعُ منذ مدة لجلسات غسيل الكلى.وفي ظلّ شائعات كثيرة تحدثت عن وجود خطر على حياة إبراهيم، نقلت صحيفة "النهار" عن مصدرٍ في نقابة الممثلين قوله إنَّ "الوضع الصحي للمثل المذكور لا يزالُ مستقراً ولا شيء خطيراً حتى الآن".وهي ليست المرة الأولى التي تخرج الشائعات المغرضة المتعلّقة بتدهور الحالة الصحية لإبراهيم، فقد سبق أن انتشرت معلومات عن أنّ حالته حرجة، وأنّه في حاجة ماسّة إلى وحدات دم بعد نقله إلى المستشفى.بدورها، أكدت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام" إنّ "إبراهيم بخير"، وقالت: "أخبار الصفحات الكاذبة لا صحة لها من الأصل ويرجى نشر الخبر الصحيح.. خافوا الله".