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فنون ومشاهير

فنانة عربية معروفة تكشف إصابتها بمرض عصبي مزمن

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة البحرينية حنان رضا للمرة الأولى، عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي قبل سنوات عدة، مشيرة إلى أنها كانت بعيدة عن أهلها وعائلتها، ولم يستطع أحدهم التواجد إلى جانبها بسبب إجراءات الحظر المتبعة.
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كما أكدت أن أعراض المرض تختلف بين شخص وآخر، وكذلك طرق التعامل معه، حيث وصفته بالمرض "العميق"، الذي تعلمت منه وساعدها على اكتشاف بعض نقاط القوة في شخصيتها؛ كإيمانها بالله تعالى والتحلي بالصبر.


وأعربت الفنانة عن استيائها للصعوبة التي واجهتها عند إجراء فحوصات التصلب اللويحي: "قالوا لي أنت مصابة بالـMs روحي سوي فحوصات، أول حاجة جت على بالي إنه تحليل دم، بس لا فجأة عمليات وأخذوا عينة من نخاعي، وفجأة تخرجين من المستشفى ما تقدرين توقفين".


ويُعد مرض التصلب اللويحي، أو ما يسمى بالتصلب المتعدد، من الأمراض العصبية المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، والتي تؤثر سلبًا على الدماغ والحبل الشوكي.
المصدر: فوشيا
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