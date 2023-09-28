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فنون ومشاهير

ميريام كلينك تحيي حفلا غنائيا في عاليه.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:02
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أحيت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك مؤخرا حفلا غنائياً في عاليه.

ونشرت كلينك صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير تغني أمام الحضور.
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وعلّقت كلينك على الصور بالقول: "مهرجان عاليه شكرا كتير حبيتكم".
 
 
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