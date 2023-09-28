ميريام كلينك تحيي حفلا غنائيا في عاليه.. شاهدوا كيف بدت (صور)

أحيت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك مؤخرا حفلا غنائياً في عاليه.



ونشرت كلينك صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير تغني أمام الحضور.

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وعلّقت كلينك على الصور بالقول: "مهرجان عاليه شكرا كتير حبيتكم".