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فنون ومشاهير

ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)

Lebanon 24
28-09-2023 | 03:27
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يبدو ان الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن ستمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون وليس الملكة ياسمينا زيتون.

فقد نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والمذيعة حاليا في برنامج morning talk على شاشة الـ lbci رهف عبدالله صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها زميلتها في البرنامج مايا أبو الحسن كممثلة للبنان في المُسابقة العالمية.
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ومايا نالت لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2022، وكثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة بعد تردد أنباء عن وجود علاقة بينها وبين الفنان الوليد الحلاني الا انها نفت الخبر. 
 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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