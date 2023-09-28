من أبرز الوجوه السينمائيّة... وفاة ممثل معروف جدّاً عن 82 عاماً (صورة)

تُوفي الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون اليوم الخميس عن عمر يُناهز 82 عامًا في منزله في لندن.

وقد اشتهر غامبون بأداء دور البروفيسور ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، ما جعله واحدًا من أبرز النجوم في عالم السينما.