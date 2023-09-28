Advertisement

فنون ومشاهير

من أبرز الوجوه السينمائيّة... وفاة ممثل معروف جدّاً عن 82 عاماً (صورة)

Lebanon 24
28-09-2023 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1111772-638315109631517812.jpg
Doc-P-1111772-638315109631517812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفي الممثل البريطاني الشهير مايكل غامبون اليوم الخميس عن عمر يُناهز 82 عامًا في منزله في لندن.
 
وقد اشتهر غامبون بأداء دور البروفيسور ألباس دمبلدور في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، ما جعله واحدًا من أبرز النجوم في عالم السينما.
Advertisement
 
الجمهورية | نجم "هاري بوتر" يواجه دعوى قضائية
مواضيع ذات صلة
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
lebanon 24
28/09/2023 19:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل يومين من عيد ميلاده الـ44 وفاة ممثل شهير.. كان يمتلك العديد من المطاعم
lebanon 24
28/09/2023 19:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاته أمس بحادث مأساوي.. خطيبة ابن زين الأتات السابقة الممثلة الشهيرة تبكيه بتأثر (صور)
lebanon 24
28/09/2023 19:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ممثل شهير بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة
lebanon 24
28/09/2023 19:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

ممثل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:24 | 2023-09-28
09:47 | 2023-09-28
07:06 | 2023-09-28
05:14 | 2023-09-28
03:56 | 2023-09-28
03:27 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24