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فنون ومشاهير

زياد برجي ينتصر مُجدّداً على إليسا (صورة)

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:47
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قال الفنان زياد برجي في بيان، إنّ "المحامي جان قيقانو أبلغنا أنّ محكمة إستئناف الأمور المستعجلة في دبي - الامارات العربية المتحدة أصدرت قراراً بتاريخ 27-9-2023، قضى بردّ الدعوى التي تقدّمت بها إليسار الخوري بوجه الموكّل زياد البرجي، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمها بمصروفات الدرجتين والأتعاب".
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