فنان شهير يظهر بقميص شفاف من الشبك.. اطلالة غربية (صورة)

لا يزال الفنان محمد رمضان يمارس هوايته بإثارة الجدل في كل مناسبة يشارك فيها، حيث ظهر على السجادة الحمراء لـ"مهرجان الفضائيات العربية" في دورته الـ14، والذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بشعر أشقر مرتدياً بدلة باللون الأبيض تحتها قميص شفّاف، ليعيد إلى الأذهان وقائع ظهوره بملابس شفّافة في حفلاته الأخيرة. (لها)

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