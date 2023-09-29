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فنون ومشاهير

داليا البحيري تحذّر من انتحال شخصيتها

Lebanon 24
29-09-2023 | 01:00
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كشفت الفنانة داليا البحيري عن حساب مزيف ينتحل شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحذّرت جمهورها من التعامل معه، مطالبةً متابعيها برفع تقرير الى إدارة "فيسبوك" لغلقه.

ونشرت داليا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة للحساب المزيف الذي يحمل اسمها وصورتها على "فيسبوك"، وعلّقت عليها قائلةً: "من فضلكوا بلّغوا... هذا ليس حسابي".
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من ناحية أخرى، تشارك داليا البحيري في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يُعرض حالياً في دور السينما. (لها)         
المصدر: لها
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