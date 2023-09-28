مغنية شهيرة تخلع ملابسها أمام الحضور.. لهذا السبب (صورة)

خلعت المغنية الانكليزية راي ملابسها خلال حفل كانت تحييه، وبقيت بملابسها الداخلية لتدلي ببيان قوي حول تشوه الجسم.



وكانت المغنية (25 عاما) على خشبة المسرح في قاعة ألبرت الملكية لتسجيل ألبوم مباشر عندما بدأت في إزالة ملابسها أثناء أداء أغنيتها الناجحة Body Dysmorphia.

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وتحدثت بصراحة عن معركتها مع حالة الصحة العقلية - حيث تشعر بالقلق الشديد بشأن مظهرك - مع كلماتها الصريحة التي تتضمن سطورًا مثل "أنا جائعة جدًا، لا أستطيع النوم / لكنني أعرف إذا كنت آكل / إذن سأكون في الحمام على ركبتي."