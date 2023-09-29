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فنون ومشاهير

نجاح سلام إلى مثواها الأخير في مأتم مهيب (صور)

Lebanon 24
29-09-2023 | 08:40
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شيعت الفنانة نجاح سلام في مأتم مهيب بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي في بيروت الى مثواها الاخير، في حضور سياسي وفني واعلامي وعائلي تقدمه الرئيس تمام سلام، الوزير السابق محمد المشنوق، الفنان معين شريف، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، نقيب الفنانين المحترفين نعمة بدوي، عائلة الراحلة سمر وريم واولادهما، زوج ابنتها سمر امجد العطافي، شقيقتها سماح وحشد من الصحافيين واصدقاء العائلة، وارسل محافظ بيروت القاضي مروان عبود اكليلا من الزهر.

تقبل التعازي يومي السبت 30 ايلول والاحد 1 تشرين الاول في فندق راديسون بلو - سنتر دون،  الطابق الاول، من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء.
 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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