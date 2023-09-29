Advertisement

فنون ومشاهير

من هو "الشامي" الذي حققت أغنيته "يا ليل ويالعين" 11 مليوناً؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1112103-638316007912344981.PNG
Doc-P-1112103-638316007912344981.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق الفنان الموهوب "الشامي" بالتعاون مع شركة "وتري" أغنيته الجديدة "يا ليل ويالعين" التي تحقق انتشاراً واسعاً ونجاحاً ساحقاً منذ إطلاقها.

فمنذ الساعة الأولى لطرحها، حققت الأغنية 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وبعد 24 ساعة حققت 1.6 مليون مشاهدة، فيما تحقق الآن أكثر من 11 مليون مشاهدة. فهذه الخلطة السحرية في الأداء واللحن والتوزيع والعمل المصوّر جعلت الأغنية تتصدّر أعلى نسبة استماع ومشاهدة على" يوتيوب" في 23 دولة، وخصوصاً في القارّة الأوروبية وتحديداً ألمانيا والسويد والنمسا، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة الـ"ترندينغ"، متخطياً فنانين عالميين على غرار شاكيرا.
Advertisement

هذا الانتشار السريع للأغنية لم يقتصر على "يوتيوب"، بل طاول "تيك توك" حيث حقق "هاشتاغ" اسم الفنان #الشامي حتى الساعة 2.2 مليار مشاهدة. أما الأغنية فتحقق انتشاراً سريعاً على هذه المنصة، إذ حصدت أكثر من 30 مليون مشاهدة وتم استخدامها في أكثر من 60 ألف فيديو في ثلاثة أيام فقط. الانتشار كان لافتاً أيضاً على "انستغرام" مع أكثر من 30000 محتوى مصور. هذا النجاح الكبير يبشّر بولادة نجم جديد على مستوى العالم العربي والاغتراب وبإدارة حكيمة من الشركة الرائدة في إدارة الأعمال Music is my Life.

يُذكر أنّ "الشامي" لا يزال يتصدّر قائمة أفضل الفنانين منذ ثلاثة أشهر في لبنان وسوريا على منصة "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع فؤاد جنيد وإخراج حسان رحايل. (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:02 | 2023-09-29
08:45 | 2023-09-29
08:40 | 2023-09-29
08:00 | 2023-09-29
04:39 | 2023-09-29
03:14 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24