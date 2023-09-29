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فنون ومشاهير
من هو "الشامي" الذي حققت أغنيته "يا ليل ويالعين" 11 مليوناً؟
Lebanon 24
29-09-2023
|
11:00
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أطلق الفنان الموهوب "الشامي" بالتعاون مع شركة "وتري" أغنيته الجديدة "يا ليل ويالعين" التي تحقق انتشاراً واسعاً ونجاحاً ساحقاً منذ إطلاقها.
فمنذ الساعة الأولى لطرحها، حققت الأغنية 200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، وبعد 24 ساعة حققت 1.6 مليون مشاهدة، فيما تحقق الآن أكثر من 11 مليون مشاهدة. فهذه الخلطة السحرية في الأداء واللحن والتوزيع والعمل المصوّر جعلت الأغنية تتصدّر أعلى نسبة استماع ومشاهدة على" يوتيوب" في 23 دولة، وخصوصاً في القارّة الأوروبية وتحديداً ألمانيا والسويد والنمسا، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة الـ"ترندينغ"، متخطياً فنانين عالميين على غرار شاكيرا.
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هذا الانتشار السريع للأغنية لم يقتصر على "يوتيوب"، بل طاول "تيك توك" حيث حقق "هاشتاغ" اسم الفنان #الشامي حتى الساعة 2.2 مليار مشاهدة. أما الأغنية فتحقق انتشاراً سريعاً على هذه المنصة، إذ حصدت أكثر من 30 مليون مشاهدة وتم استخدامها في أكثر من 60 ألف فيديو في ثلاثة أيام فقط. الانتشار كان لافتاً أيضاً على "انستغرام" مع أكثر من 30000 محتوى مصور. هذا النجاح الكبير يبشّر بولادة نجم جديد على مستوى العالم العربي والاغتراب وبإدارة حكيمة من الشركة الرائدة في إدارة الأعمال Music is my Life.
يُذكر أنّ "الشامي" لا يزال يتصدّر قائمة أفضل الفنانين منذ ثلاثة أشهر في لبنان وسوريا على منصة "يوتيوب"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع فؤاد جنيد وإخراج حسان رحايل. (لها)
المصدر: لها
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