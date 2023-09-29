في النسخة الـ71 لمسابقة ملكة جمال الكون.. نجمة سورية عضو لجنة التحكيم

أعلنت النجمة السورية جيني إسبر عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في النسخة الـ 71 لمسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe، التي ستقام في الإمارات.





ونشرت إسبر صورة لها عبر "انستغرام" للإعلان عن هذه المسابقة الجمالية، وكتبت: "لو نظرت إلى الوجود بعين التفاؤل لرأيت الجمال منتشراً في جميع مخلوقاته.. يشرفني أن أكون أحد لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون".

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