بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)

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في الفترة الأخيرة شغل الممثل فادي إبراهيم امس بال الجمهور بعد انتشار خبر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ادخل على اثرها الى المستشفى.الا ان ابراهيم نفى الخبر، في تسجيل صوتي لـET بالعربي، مشيرا الى ان الاخبار ليست الا شائعات مطمئنا جمهوره عن حالته.وقال فادي ابراهيم في التسجيل: "الخبر الصح إنو ما في منو هيدا الحكي لي انحكى".وتابع: "ما بعرف ليش انا انشغل بالي على حالي، الحمد الله ما في شي"، وختم قائلا : "بطمّن كل الناس وكل لي انشغل بالن إنو انا بعدني منيح، وكل أموري جيّدة وماشي الحال ومشكورين". (الجديد)