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فنون ومشاهير

بسبب هذه الفنانة الشهيرة.. استبعاد نجوى كرم عن برنامج Arabs got talent!

Lebanon 24
30-09-2023 | 01:40
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كشفت صفحة "شربليتا" المختصة بأخبار المشاهير ان إدارة قناة mbc ألغت التعاقد مع الفنانة نجوى كرم حيث قبلت الأخيرة بالمفاوضات الأولية بالتخلي عن نصف أجرها في الموسم الجديد لبرنامج Arabs got talent ولكن وبعدما قبلت الـ mbc بعرض نجوى، ذهب دورها إلى الفنانة المصرية أنغام وذلك بعدما أقنعت إدارة البرنامج بان أجرها سيكون أقل من نجوى بل سيكون ربع ما كانت تتقاضاه زميلتها على الموسم.
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علماً بأن أنغام ستكون أيضا من بين أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب the x factor .

هذا ما أوردته صفحة "شربليتا" بانتظار صدور توضيح عن الفنانة نجوى كرم وأنغام.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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