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بسبب إصابتها بالسرطان.. إعلامية شهيرة تدخل في غيبوبة والأطباء يعجزون عن علاجها (صورة)

Lebanon 24
30-09-2023 | 04:39
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دخلت الإعلامية المصرية سارة حسن في غيبوبة منذ 3 أشهر على إثر معاناتها لسنوات من سرطان المخ.
 
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حالة سارة دعت العديد من أصدقائها المذيعين والإعلاميين يطالبون الجمهور بالدعاء لها، حيث كتبت صديقتها المذيعة دينا يحيى عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهاردة يكون بقالها ثلاثة شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".

وأضافت: "للأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهاردة ( الدعاء يرد القدر) وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين".

وكانت سارة حسن قد أعلنت عام 2021، عن خضوعها لعملية دقيقة في المخ لإزالة ورم؛ حيث نشرت حينها صورة لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" مع تعليق: "يا رب أنت الشافي العافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، مفيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمد رسول الله".(لها)



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