شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته: "لم نتمكّن من إسعافه"

غيّب الموت، اليوم السبت، أحمد نجل الفنان الراحل سامي العدل، وفق ما أعلنت أسرته، فيما لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.



وكتب خالد سامي العدل، شقيق الراحل، عبر حسابه في موقع فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء".

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كذلك، نعت رشا العدل شقيقها أحمد، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وقالت رشا في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن شقيقها أحمد شعر بالتعب بشكل مفاجئ، وأضافت: "تعب فجأة، وكان يعاني من مرض في القلب وكان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لصمام القلب، لكننا لم نتمكن من اسعافه في الوقت المناسب".

يذكر أن أحمد سامي العدل عمل ممثلا ومخرجا، ومساعد مخرج، حيث شارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة يسرا، ومن أعماله أيضا مسلسل "حارة اليهود".