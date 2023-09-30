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فنون ومشاهير

دخل المجال الفنيّ في الستينات... وفاة أحد أبرز الممثلين العرب عن 87 عاماً (صورة)

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:26
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تُوفي الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاماً، وفق ما أعلنت ابنته، فيما نعاه عدد من الفنانين والمثقفين.

أحمد بن محمد السريع ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات. وقدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرساً في إحدى مدارس السعودية.
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من أعماله مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد. (العربية)
 
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