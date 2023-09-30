دخل المجال الفنيّ في الستينات... وفاة أحد أبرز الممثلين العرب عن 87 عاماً (صورة)

Advertisement

تُوفي الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاماً، وفق ما أعلنت ابنته، فيما نعاه عدد من الفنانين والمثقفين.أحمد بن محمد السريع ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات. وقدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرساً في إحدى مدارس السعودية.من أعماله مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد. (العربية)