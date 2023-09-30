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فنون ومشاهير

بعد 27 عاماً .. القبض على العقل المدبر لمقتل توباك

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:00
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بعد 27 عاماً على مقتل مغني الراب توباك شاكور والمعروف بـ 2Pac ، والتي هزت وسط الهيب هوب في منتصف التسعينات، تفاجىء الجميع بخبر القبض على شخص صباح الجمعة مرتبط بالجريمة وهو دوان كيث ديفيس، المعروف باسم "Keffe D".
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بحسب التقارير و أثناء التحقيقات المستمرة من شرطة لاس فيغاس، تم تفتيش منزل ديفيس وهو الزعيم السابق لعصابة ساوث سايد كومبتون كريبس. وبعد التحقيقات، وُجهت إلى ديفيس تهمة القتل، على أن يُحدد موعد محاكمته قريباً.

كما أوضح الملازم جيسون جوهانسون من شرطة لاس فيغاس، أن دواين ديفيس كان العقل المدبر لهذه المجموعة من الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وتولى تنسيق الخطة.

وبحسب المدعي العام في مقاطعة كلارك ستيف وولفسون فإن قانون نيفادا يتيح اتهام شخص بارتكاب جريمة سواء أكان متورطاً فيها أو كان شريكاً.

سيكيوا شقيقة توباك وفي أول رد فعل لها على الاخبار المتصدرة العناوين اليوم، قالت ما معناه "اليوم انتصار" لكنه "حكم متحفظ" حتى اكتمال الإجراءات القانونية.

وتابعت في رسالتها عبر إنستغرام: "من المهم بالنسبة لي أن يدرك العالم والدولة والنظام القضائي وشعبنا خطورة وفاة هذا الرجل، أخي، ابن أمي، ابن أبي… كانت هناك أيادٍ متعددة متورطة ولا يزال هناك الكثير مما يحيط بحياة وموت أخي توباك وعائلة شاكور بشكل عام. نحن نسعى لتحقيق العدالة الحقيقية".

أما موبريم ، الأخ غير الشقيق للراحل، قال لـCNN أن الاتهامات الموجهة إلى ديفيس كانت حلوة ومرّة: " مررنا بعقود من الألم .. لقد عرفوا عن هذا الرجل، الذي كان يتحدث بلسانه لسنوات. "فلماذا الآن؟ بالنسبة لنا، الأمر لم ينته بعد. نريد أن نعرف السبب، وما إذا كان هناك أي شركاء". (اي تي بالعربي)
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