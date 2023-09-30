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فنون ومشاهير

نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج

Lebanon 24
30-09-2023 | 13:00
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تستعد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، لتطل على جمهورها قريبا ضمن مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة عدد كبير من أهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، أبرزهم مهيار خضور وبديع أبوشقرا وجيسي عبدو وغيرهم الكثير.

 

  وكشفت نادين الراسي عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها عند مشاركتها في المسلسل، كونها وقفت على خشبة المسرح التي حضرت فيه الحفل الأخير لشقيقها الراحل الفنان جورج الراسي.


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وقد نشرت نادين على حسابها عبر انستغرام، صورتين لشخصيتها في العمل، أرفقتها بالتعليق التالي: "لعيونك حبيبي.. جورج الراسي، التحدي كان كبيرًا والوجع كان أكبر، إني أوقف على خشبة مسرح بتذكرني بآخر حفلة عشاق حضرتها لخيي جورج وعزمني أرقص عالمسرح حدو".


هذا ووجهت نادين الراسي رسالة شكر لكل شخص كان سببًا في استمرارها، اذ قالت: "الاتكال على الله وعليكن وكل الشكر والدعاء بالخير لكل من كان ولا زال سببا باستمراري بالرغم من كل الظروف". (الجديد)

 

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