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فنون ومشاهير

توفيق عبدالحميد يعتزل التمثيل مجددا.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-09-2023 | 23:00
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أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد، اعتزاله التمثيل نهائيا، لافتا إلى أن قراره جاء بسبب مروره بظروف صحية تمنعه من قبول الأعمال التي تعرض عليه.

 

 
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هذا وقد تعرض الممثل توفيق عبد الحميد لوعكة صحية بعد إصابته في الفترة الأخيرة بانزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي.
 
وفي وقت سابق، كشف توفيق عبد الحميد نيته اعتزال التمثيل، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، حيث كتب على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، مضيفا: "قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به، وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام. (الجديد)
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