توفيق عبدالحميد يعتزل التمثيل مجددا.. ما السبب؟

أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد، اعتزاله التمثيل نهائيا، لافتا إلى أن قراره جاء بسبب مروره بظروف صحية تمنعه من قبول الأعمال التي تعرض عليه .

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هذا وقد تعرض الممثل توفيق عبد الحميد لوعكة صحية بعد إصابته في الفترة الأخيرة بانزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي .