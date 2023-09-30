27
o
بيروت
28
o
طرابلس
33
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
توفيق عبدالحميد يعتزل التمثيل مجددا.. ما السبب؟
Lebanon 24
30-09-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد، اعتزاله التمثيل نهائيا، لافتا إلى أن قراره جاء بسبب مروره بظروف صحية تمنعه من قبول الأعمال التي تعرض عليه
.
Advertisement
هذا وقد تعرض الممثل توفيق عبد الحميد لوعكة صحية بعد إصابته في الفترة الأخيرة بانزلاق غضروفي أدى إلى خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي
.
وفي وقت سابق، كشف توفيق عبد الحميد نيته اعتزال التمثيل، بعد انتهائه من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، حيث كتب على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، مضيفا: "قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به، وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام. (الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد
04:48 | 2023-09-30
30/09/2023 04:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
Lebanon 24
شعر بتعب بشكل مفاجىء.. وفاة ممثل شاب وشقيقته تكشف: "لم نتمكّن من إسعافه"
05:38 | 2023-09-30
30/09/2023 05:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
Lebanon 24
فنان لبنانيّ معروف جدّاً يُقرّر الإنفصال عن زوجته... إليكم سبب الخلاف بينهما
05:23 | 2023-09-30
30/09/2023 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
Lebanon 24
أمن الدولة تُوقف صاحب شركة للإنتاج الفنيّ... بماذا هو متورّط؟
07:47 | 2023-09-30
30/09/2023 07:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
09:08 | 2023-09-30
30/09/2023 09:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:14 | 2023-10-01
رقصت بطريقة غريبة.. ميريام فارس تُثير الجدل في حفلها بدبي شاهدوا الفيديو
16:00 | 2023-09-30
محمد رمضان يعلق على تشبيهه بـ نيمار
13:00 | 2023-09-30
نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج
11:00 | 2023-09-30
بعد 27 عاماً .. القبض على العقل المدبر لمقتل توباك
09:08 | 2023-09-30
فنان لبنانيّ يتعرّض لحادث إحتراق... شاهدوا ما حصل معه أثناء غنائه على المسرح (فيديو)
08:26 | 2023-09-30
دخل المجال الفنيّ في الستينات... وفاة أحد أبرز الممثلين العرب عن 87 عاماً (صورة)
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
01/10/2023 09:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
01/10/2023 09:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
01/10/2023 09:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24