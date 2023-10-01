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فنون ومشاهير

مايا دياب مُتهمة بالتطبيع…احتضنت اسرائيلية بقوة في باريس! (صورة)

Lebanon 24
01-10-2023 | 02:37
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أثارت مؤخرا الفنانة مايا دياب الجدل بعد انتشار صورة لها وهي تحتضن فتاة اسرائيلية فأصبحت متهمة بالتطبيع في نظر الجمهور.

صورة مايا التي جعلتها متهمة بالتطبيع ظهرت فيها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس وهي تُعانق فاليري ميسيكا ابنة مؤسس دار المجوهرات أندريه ميسيكا وهو من أهم داعمي إسرائيل وتم تكريمه فيها لإنجازاته الاقتصادية.
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والصورة التي تظهر مايا مع فاليري تعرضت للكثير من الإنتقادات خاصة أنها تحتضنها بقوة وليست صورة عادية.

في حين اعتبر البعض ان مايا ربما لا تعرف أن فاليري ميسيكا إسرائيلية.(العراب)

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