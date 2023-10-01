بعد معاناة مع المرض.. وفاة أحد نجوم "ليالي الحلمية"‏ (صورة)

توفي الفنان المصري محمد فريد، بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك عن عمر ناهز 83 عامًا.
وكان محمد فريد قد شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ولعل أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة الأولى، ومسرحية "راقصة قطاع عام" التي قام ببطولتها الفنان يحيى الفخراني والفنانة سماح أنور، وغيرها من الأعمال الفنية.
وكانت ابنة محمد فريد قد أعلنت دخول والدها إلى العناية المركزة وطالبت الجمهور بالدعاء له ثم اعلنت مساء الجمعة أن حالة والدها تحسنت نسبياً حيث قالت: "تحسنت حالة والدي اليوم بشكل ملحوظ عن الأمس وأول من أمس، حيث دخل المستشفى منذ يوم الأحد الماضي، وكان حينها يعاني فقط من سوء هضم، وشبه انسداد معوي، ولكن تم تدارك الأمر، ومن ثم اكتشفنا أن نسبة الهيموجلوبين والصوديوم في الدم منخفضة".
وأضافت ابنة الفنان محمد فريد: "قرر الأطباء وضع والدي في غرفة العناية المركزة كي تتم ملاحظة أي تغيرات قد تطرأ على حالته الصحية، ومنعًا لتكرار أي انتكاسة أخرى، ومنذ نقل الدم له بالأمس هناك تحسن كبير بوضعه الصحي، ولكنه مازال بالعناية المركزة".
وأردفت: "شعر الأطباء بقلق على حالته الصحية نظرًا لعامل السن، ولكن من المقرر أن يخضع لفحوصات طبية جديدة، ومن ثم يقررون خروجه من العناية المركزة".
وأعلنت ناهد محمد فريد أنه سيتم تشييع جثمان والدها، اليوم الأحد من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.