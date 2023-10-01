بعد معاناة مع المرض.. وفاة أحد نجوم "ليالي الحلمية"‏ (صورة)

توفي الفنان المصري محمد فريد، بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات ‏القاهرة، وذلك عن عمر ناهز 83 عامًا.‏



وكان محمد فريد قد شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ولعل أبرزها مسلسل "ليالي ‏الحلمية" بأجزائه الخمسة الأولى، ومسرحية "راقصة قطاع عام" التي قام ببطولتها الفنان يحيى الفخراني والفنانة ‏سماح أنور، وغيرها من الأعمال الفنية.‏

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وكانت ابنة محمد فريد قد أعلنت دخول والدها إلى العناية المركزة وطالبت الجمهور بالدعاء له ثم اعلنت مساء ‏الجمعة أن حالة والدها تحسنت نسبياً حيث قالت: "تحسنت حالة والدي اليوم بشكل ملحوظ عن ‏الأمس وأول من أمس، حيث دخل المستشفى منذ يوم الأحد الماضي، وكان حينها يعاني فقط من سوء ‏هضم، وشبه انسداد معوي، ولكن تم تدارك الأمر، ومن ثم اكتشفنا أن نسبة الهيموجلوبين والصوديوم في الدم ‏منخفضة".‏



وأضافت ابنة الفنان محمد فريد: "قرر الأطباء وضع والدي في غرفة العناية المركزة كي تتم ملاحظة أي ‏تغيرات قد تطرأ على حالته الصحية، ومنعًا لتكرار أي انتكاسة أخرى، ومنذ نقل الدم له بالأمس هناك تحسن ‏كبير بوضعه الصحي، ولكنه مازال بالعناية المركزة".‏



وأردفت: "شعر الأطباء بقلق على حالته الصحية نظرًا لعامل السن، ولكن من المقرر أن يخضع لفحوصات ‏طبية جديدة، ومن ثم يقررون خروجه من العناية المركزة".‏



وأعلنت ناهد محمد فريد أنه سيتم تشييع جثمان والدها، اليوم الأحد من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب ‏صلاة الظهر.‏



