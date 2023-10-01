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فنون ومشاهير
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
Lebanon 24
01-10-2023
|
08:00
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أفاد مصدر مقرب، من الطرفين، أن الأخبار المتداولة بارتباط الفنان تامر عاشور من المذيعة نانسي نور حقيقية وهما بصدد الاحتفال بزفافهما قريباً.
وأكد المصدر صحة ارتباط الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة إكسترا نيوز.
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وأشارت المصادر إلى أن الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور قررا إقامة حفل زفاف كبير يجمع الأهل والأصدقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وسبق الفنان تامر عاشور أن تزوج مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة، عام 2017، وحدث الانفصال بعد شهر واحد وأنجب منها ابنته الوحيدة “أيام”.
وبعدها أقام حفل خطبته على دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، في حفل ضم الأهل والأصدقاء.
وقبل أشهر قليلة، أعلنت سمر أبو شقة، انفصالها رسمياً عن زوجها المطرب تامر عاشور، بعد عدة سنوات من النزاعات بينهما. (نواعم)
المصدر: نواعم
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