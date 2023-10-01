أرابز غوت تالنت 7 يعود بلجنة تحكيم جديدة‎

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قررت محطة أم بي سي استئناف او انتاج الموسم السابع من برنامج "مواهب العرب/ارب غوت تالنت"، وكشفت المعلومات أن النجمة أنغام عينت في لجنة التحكيم بطلب من رئيس هيئة الترفيه سعادة تركي آل الشيخ، وتقرر أيضاً تعيين المغربية أسماء لمنور في لجنة التحكيم إلى جانب الفنان الشامل مروان خوري وعلي جابر، قائد لجان تحكيم البرنامج طيلة ست مواسم.اللافت خروج أو عدم اختيار ممثلين للمشاركة في تقييم المواهب، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المواهب يصب في خانة التمثيل والتقليد أو الفنون الأخرى ومنها الفنون اليدوية وغيرها مثل الرقص والفرق الراقصة(كانت فرقة مياس حملت اللقب قبل سنوات في النسخة العربية، وكذلك السنة الماضية في النسخة الاميركية من البرنامج نفسه).يبدأ عرض البرنامج نهاية السنة الحالية بعدما بدأت الاستعدادات لتحضير الجزء الاول المتمثل باختبار المتقدمين أمام لجنة أولى ثم أمام لجنة تحكيم. (نواعم)