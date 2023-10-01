26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أرابز غوت تالنت 7 يعود بلجنة تحكيم جديدة
Lebanon 24
01-10-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت محطة أم بي سي استئناف او انتاج الموسم السابع من برنامج "مواهب العرب/ارب غوت تالنت"، وكشفت المعلومات أن النجمة أنغام عينت في لجنة التحكيم بطلب من رئيس هيئة الترفيه سعادة تركي آل الشيخ، وتقرر أيضاً تعيين المغربية أسماء لمنور في لجنة التحكيم إلى جانب الفنان الشامل مروان خوري وعلي جابر، قائد لجان تحكيم البرنامج طيلة ست مواسم.
Advertisement
اللافت خروج أو عدم اختيار ممثلين للمشاركة في تقييم المواهب، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المواهب يصب في خانة التمثيل والتقليد أو الفنون الأخرى ومنها الفنون اليدوية وغيرها مثل الرقص والفرق الراقصة(كانت فرقة مياس حملت اللقب قبل سنوات في النسخة العربية، وكذلك السنة الماضية في النسخة الاميركية من البرنامج نفسه).
يبدأ عرض البرنامج نهاية السنة الحالية بعدما بدأت الاستعدادات لتحضير الجزء الاول المتمثل باختبار المتقدمين أمام لجنة أولى ثم أمام لجنة تحكيم. (نواعم)
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قامت بتغطية جسدها.. هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح بسبب فستانها شاهدوا الفيديو
01:21 | 2023-10-01
01/10/2023 01:21:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
Lebanon 24
المنخفض Elias وصل: استعدوا للأمطار الغزيرة والسيول.. والأب خنيصر يُحذر!
00:36 | 2023-10-01
01/10/2023 12:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
04:29 | 2023-10-01
01/10/2023 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
05:41 | 2023-10-01
01/10/2023 05:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ليلا في عرمون.. هذا ما جرى (صور)
Lebanon 24
توتر ليلا في عرمون.. هذا ما جرى (صور)
23:47 | 2023-09-30
30/09/2023 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2023-10-01
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
04:29 | 2023-10-01
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
03:33 | 2023-10-01
بعد معاناة مع المرض.. وفاة أحد نجوم "ليالي الحلمية" (صورة)
02:37 | 2023-10-01
مايا دياب مُتهمة بالتطبيع…احتضنت اسرائيلية بقوة في باريس! (صورة)
01:14 | 2023-10-01
رقصت بطريقة غريبة.. ميريام فارس تُثير الجدل في حفلها بدبي شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-09-30
توفيق عبدالحميد يعتزل التمثيل مجددا.. ما السبب؟
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
01/10/2023 18:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
01/10/2023 18:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
01/10/2023 18:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24