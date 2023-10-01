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فنون ومشاهير

نجمة "باب الحارة" تحتفل بيوم ميلاد ابنتها بصورة قديمة.. هكذا بدت في صباها

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:32
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احتفلت النجمة السورية القديرة وفاء موصلي بيوم ميلاد ابنتها نايا الأندلس.

وقد نشرت نجمة مسلسل "باب الحارة" الشهير عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لها وهي تحمل ابنتها "نايا" عندما كانت طفلة صغيرة وتمنت لها العمر المديد والصحة والسعادة والرزق بمناسبة يوم ميلادها وقالت في تعليقها على الصورة: "كل عام وانت بخير يا أميرتي الحلوة.. أنا كتير فخورة فيكي وبحبك يا أغلي شي بحياتي.. الله يحفظك ويحقق امانيكي ويسعدك ويرزقك".
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بدورها قامت نايا بإعادة نشر الصورة عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها على "إنستغرام" وردت على تعليق والدتها: "ماميتي الله يحفظك ويخليلي ياكي عم بستناكي".
 
 
وعلق الجمهور على الصورة التي نشرتها موصلي، فأشاد بجمالها في صباها، وقال أحدهم: "كنت بتعقدي ايام الزمن الجميل"، كما تمنى الجمهور العمر الطويل لابنتها بعيدها. (سيدتي)
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